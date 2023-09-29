شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينظم زيارة لمستشفى أطفال واستقبال المرضى بالمدن المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع المرور والحماية المدنية زيارة إلى احد مستشفيات الأطفال ، للمشاركة فى فعاليات اليوم الترفيهى الذى تنظمه المستشفى للأطفال الذين يتلقون العلاج فى المستشفى، من خلال إيفاد المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم القواعد والإرشادات المرورية عبر قيادتهم سيارات صغيرة الحجم مخصصة للأطفال وإجتيازهم حواجز مرورية بمشاركة رجال الإدارة العامة للمرور، كما سيتم منحهم كروت رمزية على شكل رخص مرورية ، وذلك لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة فى نفوس الأطفال المرضى للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى لهم خلال فترة العلاج.

ولاقى ذلك إستحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.