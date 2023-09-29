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الداخلية تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع قوات الأمن ندوة دينية تثقيفية ، للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمنبمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حاضر فيها الدكتور عصام الروبي والمنشد الديني ضياء الناظر –من وزارة الأوقاف.

ودارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبنى على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين.

وفي نهاية الندوة إستمع فضيلته إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها، مشيراً إلى إن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد على تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعي الديني، ومثمناً الجهود التى يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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