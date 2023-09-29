خلال 24 ساعة.. ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64775) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات (16077) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(522) مخالفة السير بدون تراخيص، و(12) مخالفة موقف عشوائى، و(1226)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(8 مخالفات شروط التراخيص، و(4) مخالفات دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.