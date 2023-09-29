الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء 4 ملثمين على صاحب محل بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمنت قيام بعض الأشخاص "ملثمين" بالتعدى على مالك أحد المحال بمدينة المحلة الكبرى بالغربية بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابات به لرفضه إعطائهم مبلغ مالى بدون وجه حق على سبيل الإتاوة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية من مالك مصنع ملابس بقيام عدد 4 أشخاص "ملثمين" بالتعدى على زوج نجلته مالك ورشة حال عودته لمحل سكنه مُستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من مالك محل ملابس وذلك بسبب خلافات مع المجنى عليه على قطعة أرض.

وأمكن تحديدهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم طبنجة عدد من طلقات ، 2 خزينة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية.