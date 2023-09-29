بسبب خلافات الجيرة.. 3 أشخاص يعتدون على فتاة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تضمن التعدى على فتاة بمدينة السلام، وضبط مرتكبى الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام".

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلا م أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها المذكورة بالخبر ممرضة، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات بالوجه والعين وإشتباه كسر بالأنف.

وبالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر جارى ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.