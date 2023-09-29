الداخلية تُشارك فى اليوم الترفيهى لمستشفى الناس الخيرى لقلب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نظم قطاع المرور والحماية المدنية زيارة إلى مستشفى الناس الخيرى لقلب الأطفال ، للمشاركة فى فعاليات اليوم الترفيهى الذى تنظمه المستشفى للأطفال الذين يتلقون العلاج فى المستشفى، من خلال إيفاد المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم القواعد والإرشادات المرورية عبر قيادتهم سيارات صغيرة الحجم مخصصة للأطفال وإجتيازهم حواجز مرورية بمشاركة رجال الإدارة العامة للمرور، كما سيتم منحهم كروت رمزية على شكل رخص مرورية ، وذلك لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة فى نفوس الأطفال المرضى للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى لهم خلال فترة العلاج.

ولاقى ذلك استحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.