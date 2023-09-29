"معلومات الوزراء" يحصد 3 جوائز من مؤسسة "جلوبي" الأمريكية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، 3 جوائز من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها في مختلف الأعمال والتكنولوجيا.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن جوائز "جلوبي" تُعد من الجوائز المتميزة والمتفردة في مجال الأعمال حول العالم منذ تأسيسها في عام 2003، مضيفًا أن تلك الجائزة تضاف إلى سجل الجوائز التي حصل عليها المركز خلال العامين الماضيين تقديرًا لإسهاماته المعرفية والبحثية، مثل جائزة "SAG Award" الأمريكية في عام 2022، وجوائز مسابقة "STEVIE Awards" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، ودرع الحكومة الذكية في عام2021، بالإضافة إلى حلول المركز ضمن أفضل ٢٠ مركز بحثي على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية في عام 2021، وذلك بما يعزز من قيمة "مركز المعلومات" كمركز فكر الحكومة المصرية، والذي جاء أيضا في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركز على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.

وأضاف "الجوهري"، أن الفئات الفائزة في مجالات: "الابتكار في الإصدارات الحكومية " و "الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع" و " الابتكار في المواقع الإلكترونية والتطبيقات" بعد منافسة مع كبري الشركات الدولية.

وأشار إلى أن المركز حصد الجائزة الذهبية حول جهوده في تدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من مختلف الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022 ".

وأوضح "الجوهري"، أن منصة "حوار" تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي :(http://hewar.idsc.gov.eg/)، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة، حيث تم تدشين تلك المنصة على غرار أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.

ولفت "الجوهري"، إلى أن منصة "حوار" لاقت إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين منذ إطلاقها في فبراير الماضي، حيث استقبلت أكثر من 116 ألف زيارة منذ تدشينها وحتى 20 أغسطس 2023، بالإضافة إلى تحقيق صفحاتها لعدد كبير من المشاهدات خلال الفترة نفسها، حيث اقتربت من مليوني مشاهدة لمختلف موادها المنشورة، كما تلقت المنصة 400 مقترح بـ 17 قطاعًا بالدولة، وقد تم تحويل ما يقرب من نصفها إلى اللجنة المعنية بدراسة وفرز أفكار ومقترحات المواطنين، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2023، تم طرح 12 قضية للحوار المجتمعي أمام المواطنين، مثل: دعم الدولة المصرية لمناخ الاستثمار، وقضية الزيادة السكانية، ودعم الدولة لتوطين الصناعة المحلية، وغيرها.