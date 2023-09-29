شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استثناء جميع محال البقالة والمخابز والصيدليات من مواعيد الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد على المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق وفتح المحال والمولات والمطاع والكافيهات، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحال التجارية والمولات يوميا من 7 صباحا وحتى العاشرة مساء ويضاف ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد والعطلات الرسمية لتغلق 11.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات وبما في ذلك الموجودة في المولات التجارية، من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، والخميس والجمعة وأيام والإجازات والعطلات يضاف ساعة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بخدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحا حتى 6 مساء، ويستثنى الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين يصدر بشأنها قرار من رئيس اللجنة العليا للمحال العامة وزير التنمية المحلية، مؤكدا أنه تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن.