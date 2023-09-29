الجامعة الألمانية الدولية تكرم أوائل الثانوية بالمحافظات وتسلمهم منح دراسية كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أكد الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة جاء لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا و مرتكزا على النجاحات التي حققتها الجامعة الألمانية بالقاهرة على مدار عشرين عاما.

وأضاف أن تأسيسها فى العاصمة الإدارية الجديدة جاء بناء على إرادة سياسية لتكون العاصمة رمز للتواصل والتعليم العالى الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال اجتماعه برؤساء الجامعات المصرية بضرورة أن تتوافق التخصصات الموجودة بالكليات مع متطلبات أسواق العمل.

وأوضح منصور خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من محافظات مصر بمقر الجامعة بالعاصمة الادارية، أن التخصصات المتوفرة بالألمانية الدولية تتطابق مع سوق العمل المحلى والعالمى وبأنها تخصصات تم دراستها بدقة بالغة.

ولفت إلى افتتاح الجامعة الألمانية الدولية أحدث كلياتها في العلاج الطبيعي والهادفة لتسليح الملتحقين بها بالخبرة والتفوق الألماني في مجال العلاج الطبيعي، منوها أن هذه الكلية تختلف عن نظائرها لأنها في دراستها تعتمد ليس فقط على التأهيل البدني للأشخاص المرضى ولكن أيضا الأصحاء باستخدام تكنولوجيات متطورة في الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن التعليم العالى الألماني أحد أهم أهدافه الإتاحة بغض النظر عن القدرة المالية فالمعيار الأساسي لدخول الجامعة هو التفوق والقدرات العلمية والذهنية، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم العديد من برامج المنح لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من خلال 13 برنامج للمنح، يمثل برنامج منح أوائل المحافظات البرنامج ال11 منها، مؤكدا أهمية هذا البرنامج الذي يحمل في طياته دور تنموي.

وأشار إلى أن الجامعة الألمانية لديها خبرة ٢١ عام في تقديم التعليم العالي الألماني لجميع فئات المجتمع من جميع المحافظات، مدللا على ذلك بخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية الدولية الطالب يوسف التهامي من محافظة القليوبية والذي التحق بالجامعة بموجب منحة دراسية وتخرج من كلية الهندسة وتلقى ما يقرب من ٥ أو ٦ منح في دولة لمانيا قبل التخرج.

ومن جانبه، قال الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة إن يوليو الماضي شهد تخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية الدولية، منوها أن تعليم في الجامعة يجمع بين الجانب البحثي والتطبيقي بالتعاون مع الصناعة لضمان التأهيل الجيد للطلاب، مدللا على ذلك بالتعاون الذي تم بين طلاب قسم تصميم الأزياء مع شركة ديور العالمية.

وأكد أن التعليم بالجامعة تعليم ديناميكي يتواكب مع التطورات التي نشهدها، وأن الجامعة لديها ممر تكنولوجي يضم العديد من المعامل المتطورة المعدة وفق أحدث التكنولوجيات.