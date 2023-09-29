برلمانية تطالب بتنفيذ التيسيرات التشريعية لأصحاب المعاشات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الحكومة الالتزام التام والحقيقي بتنفيذ مواد قانون التامينات والمعاشات الصادر عن مجلس النواب، مشيرة إلى ضرورة أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة العامة للتامينات قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين جميع التيسيرات التى جاءت بالقانون.

وتساءلت "الجزار"، في سؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: لماذا لا تلتزم الحكومة بتنفيذ التيسيرات التي جاءت بالقانون في مقدمتها تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن وأيضًا تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة وتخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية وأيضاً منح أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها وأولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

وقالت البرلمانية، إن أرباب المعاشات يستحقون كل الدعم والمساندة بعد أن عطائهم الكبير بمختلف مؤسسات الدولة مؤكدة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتفيد التشريعات والقوانين التي اقرها مجلس النواب خاصة أن الحكومة كانت حاضرة خلال مناقشة المجلس لجميع التشريعات سواء المقدمة من الحكومة أو من جانب اعضاء مجلس النواب.