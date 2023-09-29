أجواء حارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، الموافق ٣٠ سبتمبر، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة، معتدل الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

كما توقعت أن تسود شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبًا) على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة وجود نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.