تفاصيل القافلة الطبية لجامعة سيناء والجيش الثانى بالعريش والشيخ زويد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أطلقت جامعة سيناء قافلة طبية لخدمة أهالى شمال سيناء وذلك على مدار 3 أيام انطلقت يوم 20 سبتمبر واستمرت حتى 22 سبتمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع قيادة الجيش الثاني الميداني وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى الذى تقدمه جامعة سيناء لخدمة أهالى المحافظة سواء فى صورة القوافل الطبية المتخصصة لتقديم الكشف الطبي والعلاج مجانا أو المنح الدراسية المقدمة للطلاب من أبناء سيناء.

وضمت القافلة عدد 18 عيادة طب بشري بالإضافة الى عيادة طب الفم والاسنان بجامعة سيناء وبالإضافة الى الصيدلية المتنقلة لكلية الصيدلة بجامعة سيناء كما شاركت الجامعة بتوفير عدد 5 باصات لنقل الحالات من أهالي شمال سيناء الى العيادات ومستشفى العريش العام.

وتواجدت القافلة فى أماكن متفرقة من محافظة سيناء حيث انتظمت فى اليوم الأول بمدرسة أحمد عرابى بمدينة العريش، واليوم الثانى بمستشفى الشيخ زويد، واليوم الثالث: مستشفى بئر العبد.

وقدمت قافلة كلية طب الأسنان خدماتها في جراحة الوجه والفكين والحشو العادي والعصب والكشف على الكبار البالغين والأطفال، كما قدمت خدمات صحية علاجية وقائية تمثلت في تنضيف الجير والعادي للأسنان وإزالة الرواسب.

فيما قدمت قافلة الصيدلة خدمات دوائية متعددة تضمنت متابعة بروتوكولات العلاج للمواطنين في مختلف الأمراض وأبرزها الأورام والجراحات الكبيرة والمتوسطة، فضلا عن بحث البدائل العلاجية الدوائية للمواطنين.