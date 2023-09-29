الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الخضروات في الأسواق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن قرارات الحكومة الخاصة بإرجاء تصدير البصل، حافظ على توازن أسعار السلع البصل والبطاطس، فيما تراجعت أسعار الطماطم لتصل إلى 12.5 جنيه للبيع تجزئة.

وأكد النجيب، لمصراوي، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة، في ظل زيادة المعروض من إنتاج العروة الشتوية.

وأشار، إلى أن زيادة المعروض في الأسواق واستقرار الأحوال الجوية، أدى إلى استقرار الإنتاج، لافتًا إلى أنه مع بداية موسم حصاد الطماطم بالعروة الشتوية ستبدأ في الانخفاض تدريجيا بداية من هذا الأسبوع.

بينما أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، إن الدولة بصدد اتخاذ قرارات أخرى مماثلة مرتبطة السلع المهمة بوقف تصديرها في حال وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

وأضاف إبراهيم، أن فرق العروات سينتهي فى عدد كبير من المحاصيل؛ مما يساهم في خفض الأسعار عبر ضخ مزيد من الإنتاجية وفقاً للتوجهات السياسية وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.