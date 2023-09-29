المتهم بقتل طليقته في العمرانية: "مش قادر أشوفها مع راجل تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة بالجيزة، إلى أقوال المتهم بقتل طليقته "سمية" 35 عامًا، دبحا في العمرانية، قبل أن تأمر بحبسه على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه انفصل عن الضحية منذ فترة، ولديه طفلة وطفل منها، وفي الفترة الأخيرة علم بخطبتها، فقرر الانتقام منها،"مش قادر أشوفها مع راجل غيري".

وأضاف المتهم في أقواله، أنه يوم الواقعة انتظر الضحية أمام محل عملها، وفور خروجها هرول خلفها وسدد لها طعنات في البطن والرقبة مما أسفر عن مقتلها في الحال.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم طلق المجني عليها منذ عام، ولديه منها طفل وطفلة، وعلم مؤخرا بخطبتها فترصد لها في الشارع، وذبحها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم انتظر الضحية خروجها من المصنع محل عملها وتشاجر معها، واستهل سكين من بين طياته وطعن المجني عليها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجده بمقتل سيدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، مصاب بطعنه نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة انتظر خروجها من المصنع محل عملها وتشاجر معها، واستهل سكين من بين طياته وطعن بها المجني عليها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.