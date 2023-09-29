من تيك توك للتخشيبة.. سقوط عامل خردة سرق حديد "دائري بولاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات فيديو متداول يرصد سرقة قطع حديدية أعلى أحد المحاور ببولاق الدكرور.

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" تضمن سرقة أحد الأشخاص قطع حديدية أعلى أحد المحاور بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

جهود المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل خردة له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وتمكن الرائد أيمن سكوري من ضبطه.

أمام العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمنزله، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.