النصاب الصغير ودهاء سيدة.. كيف أنقذت مباحث العجوزة مستحقي الدعم من عصابة الشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شاب لم يتجاوز الـ22 ربيعًا استغل وظيفته لجني المال بطريقة غير شرعية غير عابئ بما قد تؤول إليه الأمور في سبيل زيادة أرصدته البنكية واقتناء فيلا وسيارة فارهة كما راودته أحلامه إلا أن حنكة ودهاء رجال المباحث زجت به وأعوانه الخمسة خلف القضبان في واحدة من أكبر قضايا النصب.

"فتش عن المرأة" فيلم دراما بطابع الجريمة صدر عام 1939 تحول بعدها إلى مثل يترجم أسباب العديد من القضايا لتأتي سيدة تدعى "حمدية" بعد مرور 84 سنة متقمصة شخصية العقل المدبر والمحرك الأساسي لتشكيل عصابي، ترى ماذا فعلت؟.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية، اطلعت "حمدية" ومساعداها لنصب شباكهم لاستقطاب راغبي تفعيل كروت مبادرة "تكافل وكرامة".

المتهمون عمدوا إلى تفعيل كروت المبادرة عن طريق شخص تعرفوا عليه عبر مواقع التواصل، وأنه يستخدم خطوط مختلفة لتفعيل كروت "تكافل وكرامة" ومن ثم الإضرار بمنظومة وزارة التضامن الاجتماعي المعدة لتفعيل الكروت.

على بعد أمتار من كورنيش النيل تحديدا الطابق الثاني لقسم العجوزة يجلس المقدم حسام العباسي على مقعده الوثير يراجع عبر الهاتف الحالة الأمنية بمناطق الدائرة الحيوية من جهة ويفحص أوراق قضية قيد البحث إلا أن مكالمة بدل ما كان ينجزه.

معلومات وردت برصد نشاط سيدة في تفعيل كروت "تكافل وكرامة" باستقطاب الراغبين في تفعيلها مقابل الحصول على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون والضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

توجيهات سريعة من العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال بتنشيط مصادر المعلومات السرية وتجميع المعلومات ومراقبة دقيقة للمتهمة الرئيسية تنسيقًا مع الإدارات المعنية.

على مدار الساعة، عكف ضباط المباحث بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط على رصد الهدف المنشود ومتابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها وصولا إلى الحقيقة الكاملة.

طرف الخيط جاء بضبط المتهمة "حمدية" لتدلي باعترافات تفصيلية كاشفة عن هوية مساعديها في إحدى محافظات شمال الصعيد.

تقرير واف أعده ضباط المباحث وُضِعَّ على مكتب اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة الذي وجه بانطلاق مأموريات لضبط المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى عرفة معاون أول مباحث العجوزة من ضبط المتهمين (سائق وعامل) بحوزة أحدهما شريحة الهاتف المستخدمة بالواقعة ومبلغ مالي.

لم يكتف رجال المباحث بقسم العجوزة بذلك، بتطوير مناقشة المتهمين أرشدا عن متهم جديد (صاحب محل أثاث) تعرفا عليه عبر "فيسبوك" يسخدم أيضًا خطوط هواتف مختلفة لتفعيل كروت "تكافل وكرامة".

بالعودة إلى ديوان مديرية أمن الجيزة، يتابع اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجانئية تطورات المأمورية تزامنًا مع رصد محل إقامة المتهم الرابع لتتحرك مأمورية ثانية قاصدة إياه.

النقيب أحمد حمدي معاون مباحث العجوزة تمكن من ضبطه وعامل بالمحل بحوزتهما 16 كارت (تكافلة كرامة) وماكينة فوري إضافة إلى هاتفين اثنين يستخدمهما في نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع طالب عشريني مقيم بمنطقة فيصل.

المتهمان بررا جريمتهما بدافع "فعل الخير" وأنهما يستغلوا نشاطهم "بنساعد أهل المنطقة الغلابة وبنصلح لهم الأعطال".

انطلق الرائد مصطفى عرفة والنقيب أحمد حمدي قاصدين محل إقامة الطالب المستهدف وتمكنا من الإيقاع به وبحوزته مشغولات ذهبية ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل.

بهدوء وثقة يحسد عليها، كشف الطالب النقاب عن العقل المدبر لتشكيل عصابي يعد ضمن الأخطر مشيرا إلى أن صديقه موظف سابق بشركة مسؤولة عن تفعيل كروت "تكافل وكرامة" هو المحرك الأساسي للأحداث.

رحلات مكوكية قطعها رجال المباحث العجوزة لضبط المتهمين واحدا تلو آخر في عمل متناغم يقوده المقدم حسام العباسي انتهاءً بضبط المتهم "أ.ه." 22 سنة، بحوزته مبلغ مالي.

أمام المستشار محمد عصام وكيل نيابة العجوزة، أقر المتهم باستغلاله عمله السابق بالشركة واطلاعه على بيانات العملاء ومن ثم تحكمه في تفعيل الكروت فتواصل وصديقه مع بقية المتهمين وكونوا تشكيلا عصابيا لتفعيل كروت المباردة الاجتماعية مقابل مبلغ مالي عن تفعيل كل كارت ليعترف المتهم "بفعل الكارت وأخد نص الفلوس اللي فيه عن طريق فودافون كاش".

أيام طوال من العمل الجاد تخللتها رحلات مكوكية بين مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة من جهة ومحافظتين بصعيد مصر ترجم معها ضباط وحدة مباحث العجوزة توجيهات اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة على أرض الواقع ليأمر المستشار محمد عبدالودود رئيس نيابة العجوزة بحبس السيدة و6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات.