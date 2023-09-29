مشروع المونوريل يربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة.. اعرف التفاصيل

ويسـتهدف هـذا المشـروع نقـل 450 ً ألـف راكـب يوميـا، وبلغـت نسـبة تنفيـذ الأعمال الإجماليـة فـي مونوريـل العاصمـة الإداريـة أكثـر مـن 70 %خـط مونوريـل 6 أكتوبـر: يتـم العمـل عليـه منـذ ينايـر،2020 وبتكلـــــفة تقريبيـة 32.5 مليـار جنيـه، ويهـدف إلـى ربـط مدينـة 6 أكتوبـر والشـيخ زايـد بالقاهـرة والجيـزة، وتبلـغ الطاقـة االسـتيعابية لهـذا الخـط 300 ً ألـف راكـب يوميـا.

الإقتصاد المصري خـط مونوريـل العاصمـة الإداريـة: بـدأ تنفيـذه فـي أغسـطس عـام 2019، بتكلفـة 44 مليـار جنيـه، ويهدف إلى ربـط إقليم القاهرة الكبـرى بالمناطق العمرانية الجديـدة مثـل، القاهـرة الجديـدة- العاصمـة الإداريـة ، ممـا يسـهم فـي تيسـير حركـة نقـل الموظفيـن مـن القاهـرة إلـى العاصمـة اإلداريـة خلال 60 دقيقـة فقـط.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012