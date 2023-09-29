شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع، كما يؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد السبت، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.