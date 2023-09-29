شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد السبت، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
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