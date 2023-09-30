قاعدة بيانات للمصريين بالخارج وجدول الانتخابات.. نشاط "الهجرة" في أسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع.

ويرصد "الخليج 365" وفقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء، نشاط الوزارة خلال الأسبوع كما يلي:

- شاركت سها جندي، وزيرة الهجرة، في الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للبنية التحتية، ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- وقالت الوزيرة إن استضافة هذا الاجتماع، في مصر وفي القارة الأفريقية لأول مرة، يعكس دور مصر الريادي على الساحتين الدولية والإقليمية ويؤكد دعمها لمختلف محاور التنمية المستدامة في وقت يحتاج فيه العالم لكل أشكال الدعم والمساندة لتحقيق التنمية، حيث نجحت قيادة البنك في المضي قدمًا بخطى واثقة، في تنفيذ أجندة تمويل تنموي و مستدام يستطيع أن يستفيد منها كافة أعضائه البنك.

- شهدت سها جندي، وزيرة الهجرة، صلاة القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد من الأساقفة. وأوضحت الوزيرة أن مصر تحتضن الجميع وجميع الأديان على أرضها بمحبة وتسامح. وفي ختام الفعاليات كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، السفيرة سها جندي تقديرا لمجهوداتها في خدمة المصريين بالخارج.

- أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين بالخارج، حيث أكدت سها جندي، وزيرة الهجرة أن مصر على موعد مع استحقاق دستوري جديد، يمثل فيه مواطنونا بالخارج ركيزة أساسية، داعية جميع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستوري أصيل يكفله لهم الدستور والقانون، مؤكدة أن هذا يعد واجبا وطنيا على كل مصري بالداخل والخارج تجاه بلده في هذه المرحلة الراهنة من عمر الوطن، والتي تتطلب تكاتف الجميع لرسم خارطة طريق للمستقبل. وأضافت الوزيرة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها أن تكون أيام 1 و٢ و٣ ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج.

- افتتحت سها جندي، وزيرة الهجرة، 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال دعم وتبرعات المصريين بالخارج، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الفنانين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المصريين المقيمين في أستراليا المشاركين في دعم هذه العيادات. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ما يؤكد على الثقة في مؤسسة راعي مصر التي تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

- أصدرت سها جندي، وزيرة الهجرة، قرارًا وزاريًا بتعيين السفير إيهاب نصر، مساعدًا للوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. وهنأت الوزيرة السفير إيهاب نصر على منصبه الجديد، كما أعربت عن سعادتها لانضمام سيادته إلى عائلة وزارة الهجرة، واثقة أنه سيكون إضافة متميزة لفريق العمل بالوزارة لما يتمتع به من خبرة كبيرة وباع طويل في العمل الدبلوماسي.

-حضرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إحدى لجان المرحلة الأخيرة للجان الخاصة لاختبار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، بحضور الدكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، حيث تم اختبار عدد من المصريات من دول مختلفة من دول الخليج والدول الأوروبية. وثمنت الوزيرة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار برنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة وما تقدمه الأكاديمية من برامج.

- في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وجهت سها جندي، وزيرة الهجرة، دعوة لأطفال وأبناء المصريين بالخارج، المشاركة في الاحتفالات بمرور ٥٠ سنة على نصر أكتوبر من خلال تصوير فيديوهات لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف وهم يغنون أغاني وطنية في حب مصر وتعظيم جيشنا البطل، وإرسالها بحد أقصى يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري على الإيميل: [email protected] أو على بريد صفحة اتكلم عربي:

‏www.facebook.com/etkallem.arabi

- توجهت سها جندي، وزيرة الهجرة، بأسمى التهاني إلى الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقالت: "الأخوة والأخوات أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج، أتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله علينا جميعًا بكل الخير والبركات، تلك المناسبة التي تدعونا للتأمل في قيم المحبة والصبر والتسامح، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأبي من كل سوء ومكروه، وكل عام وأنتم بخير".

- استقبلت سها جندي، وزيرة الهجرة، الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية وأستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية وأحد المشاركين في مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية.

- وأعربت الوزيرة عن امتنانها بلقاء الدكتور هاني الكاتب، باعتباره عالما مهما من علمائنا و خبرائنا بالخارج، وكذلك مشاركاته المؤثرة في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا و خبرائنا بالخارج في كافة المجالات، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم.

- شاركت وزارة الهجرة في ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

- وقال السفير عمرو عباس إن المنظومة التأمينية للمصريين في الخارج تمثل حجر الزاوية لاستقرارهم أيا كانت الحزمة التأمينية التي يتعاقد عليها المصريين في الخارج.

- ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.