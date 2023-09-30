شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم دراجات وسط البلد بالقاهرة بعد إعادة تشغيلها؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك من جديد، بعد ان توقف عدة أشهر لفشل الشركة المشغلة فى إدارة المشروع، وتم تكليف شركة بديلة لتعيد تشغيل المشروع بدرجات جديدة وتطبيق موبايل..وفى النقاط التالية نعرض طريقة استخدام الدراجات وقيمة الركوب.

1. يتم تنزيل تطبيق "كايرو بايك" على الموبايل وتسجيل البيانات الشخصية به.

2. شحن محفظة التطبيق بعد تحديد وسيلة الدفع الإلكترونى.

3. يتم مسح الكود QR موجود على العجلة لفتح القفل الموجود بها.

4. ركن العجلة في اقرب محطة وغلق القفل يديوا وانهاء الرحلة لى تطبيق الهاتف.

5. يتم احتساب ساعة الركوب بـ5 جنيهات بالإضافة لـ2 جنيه رسوم استخدام.

6. الدراجات موجودة بـ26 محطة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

7. عدد الدراجات بالمشروع 250 دراجة

8. الدراجة بها تتبع ويتم رصدها من خلال الشركة المشغلة

9. تطبيق الهاتف يحدد أماكن محطات الدراجات.

10. لا يوجد عمال بالمحطات والمشروع يدار الكترونيا.

11. مقرر التوسع في المشروع على مرحلتين ليصل للزمالك وجاردن سيتى.