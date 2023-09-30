شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية وطن".. 5.4 مليار جنيه دعما للأسر المتضررة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الماضية اتخذت الدولة العديد من الإجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، كما تبنت الدولة الكثير من الجهود التنموية، وقدمت التعويضات وقت الازمات وتقديم 5.4 مليار جنيه دعما نقديا وغذائيا وعلاجيا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022 وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون مواطن.

برامج الحماية الاجتماعية، بتوجيهات لم تقتصر فقط على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، بل امتدت أيضا لإعفاء أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة "فى مختلف المراحل التعليمية من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي، كما يتم أيضا تحمل المصروفات للطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 6.6 مليون طالب مدرسي، وكان 74% من المستفيدين من البرنامج سيدات، كما يتم إدراج الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة » إلى خدمات التأمين الصحي وأيضا الاستفادة من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.