شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تواصل غدا تسليم الحاجزين مدافن طريق الفيوم قطاع "ب - جبانة 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة غد الأحد الموافق 1 أكتوبر، تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "13"، حيث سيتم تسليم الحاجزين للجبانة 13 زوجي بلوكات 8،6، والجبانة 13 فردي بلوكات 11،9.

ويواصل الجهاز طوال الأيام المقبلة تسليم باقي المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "13"، حيث أنه سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 12،10 يوم الإثنين الموافق 2023/10/2، والجبانة 13 فردي بلوكات 15،13 يوم الأربعاء الموافق 2023/10/4.

كما سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 14،16 يوم الخميس الموافق 2023/10/5، والجبانة 13 فردي بلوكات 19،17 يوم الأحد الموافق 2023/10/8، والجبانة 13 زوجي بلوكات 18،20 يوم الإثنين الموافق 2023/10/9، والجبانة 13 فردي بلوكات 23،21 يوم الأربعاء الموافق 2023/10/11، والجبانة 13 زوجي بلوكات 24،22 يوم الخميس الموافق 2023/10/12.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن التسليم سوف يكون في تمام الساعة العاشرة صباحا بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، على أن يحضر صاحب الشأن المستندات الآتية: صورة بطاقة رقم قومي سارية، وأصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك، وملف بلاستيك بكبسولة، وقفل لغلق المدفن).