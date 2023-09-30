شكرا لقرائتكم خبر عن خاص بالطلاب الجدد.. دخول الجامعة ببطاقة الترشيح وأمن جامعة القاهرة يفحص الحقائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بوابات الدخول لجامعة القاهرة انتشارا مكثفا للأمن الإداري بالجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2023/ 2024، ويسمح للطلاب المستجدين الدخول بموجب بطاقة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق الإلكتروني.

وحرص الأمن الإدارى على تفتيش حقائب الطالبات عند الدخول الى الحرم الجامعى.

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيو 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023/2024:

- يبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

- وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.