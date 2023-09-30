شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد دخول طلاب الجيزة المدارس فى أول أسبوع دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خطة لتنظيم عملية دخول الطلاب المدارس في الأسبوع الأول للدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير المديرية، حيث حددت في جدول مواعيد دخول المدارس في الأسبوع الأول وفقا لكل مرحلة تعليمية على النحو التالي:

-يوم الأحد 1 / 10 (للصف الأول الابتدائي - الصف الأول الإعدادي - الصف الأول الثانوي).

-يوم الإثنين 2 / 10 (الصف الثاني الابتدائي - الصف الثاني الإعدادي - الصف الثاني الثانوي) مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة.

-يوم الثلاثاء 3 / 10 (الصف الثالث الابتدائي - الصف الثالث الإعدادي - الصف الثالث الثانوي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

-يوم الأربعاء 4 / 10 (الصف الرابع الابتدائي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

-يوم الخميس 5 / 10 (الصفين الخامس والسادس الابتدائي) مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الإمكانيات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة وقيام الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها والتشديد على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.