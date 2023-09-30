شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وأمطار خفيفة على بعض الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الغربية بنسبة حدوث (20%)، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت أننا في انتظار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة من الغد لتسود أجواء خريفية بامتياز.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، سيشهد الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، موضحة درجات الحرارة المتوقعة غد الأحد على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، والسواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 38 والصغرى 27، وشمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 28.