شكرا لقرائتكم خبر عن 37.4 مليار جنيه استثمارات القطاع الصحى خلال 2021/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الرؤية والانجاز"حكاية وطن" أن الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية خلال عامي 2015/2014 بلغ 3.4 مليار جنية مقابل 37.4 مليار جنية عام 2021 / 2022 .

وقال تقرير الرؤية والانجاز"حكاية وطن" إن الرعاية الصحية حظيت باهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية؛ حيث انطلقت جهود الدولة لتعمل في اتجاهين؛ هما؛ الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري والثاني: إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابعت تقرير الرؤية والانجاز"حكاية وطن": استطاعت الدولة المصرية تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع الصحة؛ حيث تم وجاري الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 246 مليار جنيه في مجال الصحة، خلال تسع سنوات.

كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز قدرة المنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين.

و تم إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 5 مليون مواطن بالمحافظات الـــ 6 للمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.