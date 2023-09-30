مصطفى مدبولي: بناء الصناعات الاستراتيجية خفف عن كاهل الدولة فاتورة الاستيراد

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دور الدولة في التنمية الصناعية، قائلا: "في السابق لم يكن للدولة المصرية دور في سلاسل القيمة الصناعية الكبيرة، والأمر يقتصر على الصناعات الأولية.. ومفيش صناعات متطورة أو كبيرة.. ونحتاج إلى بناء صناعة حقيقية والأمر يحتاج إلى وقت وجهد.. والدولة تبذل جهدا كبيرا.. وفق تصريحات الرئيس السيسي المصنع الواحد يحتاج إلى 3 - 4 سنوات من أجل الشعور بتأثيره ونحتاج إلى الألاف المصانع وفق رؤية واضحة".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان من المهم أن نبني عدد من الصناعات الاستراتيجية حتى نخفف عن كاهل الدولة فاتورة الاستيراد.. وتم طرح عشرات الملايين من الأراضي بنظم معينة تحقق غرض التنمية الصناعية.. كان لازم ندخل في عدد من الصناعات الاستراتيجية للتخفيف على الدولة.. وتم التوسع في المصانع مثل مصنع الرمال السوداء وغيرها.