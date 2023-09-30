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مدبولى: التجلي الأعظم فى سانت كاترين مشروع عالمي نعمل عليه على أعلى مستوى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة: "هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات". 

 

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تم إطلاق أحداث سياحية، وإنشاء مقاصد سياحية جديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة.. لمضاعفة عدد السياح وصولا إلى 30 مليون سائح في 5 سنوات.. أماكن ومقاصد للسياحة تستهدف هذه العدد.. وصولا إلى المشروع الكبير التجلي الأعظم داخل مدينة سانت كاترين وهو مشروع عالمي يتم العمل عليه على أعلى مستوى".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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