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أمن المنافذ: ضبط 38 قضية متنوعة وتنفيذ 295 حكمًا قضائيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 38 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، وتحرير 2228 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 295 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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