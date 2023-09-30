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ربنا يكرمك يا كامل يا وزير.. السيسي يشيد بجهود إنجاز قناة السويس الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود كامل الوزير، وزير النقل، وقت أن كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة، قائلًا: "يا كامل يا وزير، ربنا يكرمك.. ده ما كانش يتعمل أبدًا في سنة"، معقبًا "الباني طالع".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، عن قناة السويس، وكيف تم إنشاء قناة جديدة أعادت الثقة إلى المصريين في أنفسهم لبدء بناء الدولة المصرية.

وقال السيسي إنه عند الحديث عن المصفوفة المالية للمشروع لازم نخلي بالنا، احنا عايزين نعمل المشروع باقتصاديات... أنا عايز أدِّي الأمل للناس.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحديث بدايةً عن الفائدة من الاستثمار في مشروع حفر القناة كان 10.5%، ولكنني قلت "هنعلن المساهمة بـ12%.. ليه؟ عشان الناس تحس بحاجة عظيمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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