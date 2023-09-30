إنشاء 120 ألف فصل ومضاعفة الجامعات.. "مدبولي" يستعرض خطة تطوير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم العمل على إنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن نسبة محو الأمية انخفضت 5 درجات وأصبحت 20%.

وأكد مدبولي، أنه يتم العمل على إدخال منظومة مدارس جديدة بجودة وتعليم مُختلف، من خلال مدارس المتفوقين والتكنولوجيا وغيرها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، كانت مصر تمتلك 50 جامعة عام 2014 ووصلت خلال الوقت الحالي إلى 96 جامعة؛ حتى تتوائم مع مستجدات العصر.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصل مقر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"

حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص

20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة

أماكن سقوط الأمطار.. مفاجآت في طقس الأسبوع الأول من أكتوبر

يعتمد على 5 مجالات.. ننشر معايير دخول الجامعات المصرية تصنيف التايمز