الانتخابات فرصة.. السيسي: ماحدش هيدي حد حاجة ولا هياخد من حد حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمته بشأن وجود فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا: في ناس سياسيين كتير، يقولك يا راجل حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات.

وأضاف السيسي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ماحدش هيدي حد حاجة ولا حد هياخد من حد حاجة.

وتابع: كتير من الناس الحملات والسياسة وهذا القبيل، يا ترى في يقين حقيقي إن الأمر كله لله، وأن يقاتل من أجل بلده ونصيبه ده بتاع ربنا.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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