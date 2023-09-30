مدبولي: خفض نسبة البطالة من 13.2% عام 2010 إلى 7.2% حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة كانت 13.2% عام 2010 وأصبحت بالوقت الحالي 7.2% فقط.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أنه تم خلق حجم فرص عمل أعطى الأمل للشباب في أن يعيش في بلده حياة كريمة.

وأوضح مدبولي، أنه في نهاية عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا، كانت معظم الدول والخبراء يتحدثون عن أن مصر ستكون من أقوى اقتصاديات العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة التي ضربت العالم جعلته في حالة من التخبط.

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