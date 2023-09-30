غدا.. مجلس النواب يبدأ تلقي رغبات تعديل عضوية اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

يبدأ مجلس النواب، غدا الأحد، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر 2023.

وسيحدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب في ذلك.

أما الجلسة الثانية ستُعقد يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الساعة الثانية بعد الظهر، وسيلعن خلالها رئيس المجلس، إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتي ستُجرى في نفس اليوم.

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