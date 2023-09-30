مدبولي: التأمين الصحي الشامل سيغطي المحافظات بحلول 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تُغطي أكثر من 6 ملايين مواطن في 6 محافظات حتى الآن.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أنه عند الوصول إلى عام 2030 ستغطي المنظومة المحافظات المصرية.

وأضاف مدبولي، أن الدولة تكلفت 87 مليار جنيه على مدار 9 سنوات للإنفاق على تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأكد أن الدولة دخلت في مشروعات شديدة التعقيد مثل البلازما، فضلا عن مشروعات مراكز التنمية ومجمعات اللقاحات لمراكز كورونا، وغيرها.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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