شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: خلال حفر قناة السويس الجديدة حاربنا إرهابا وكذبا وافتراء وشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول ازدواج قناة السويس: "الكلام ده كان بيتعمل وأنت مش بس بتحارب إرهاب.. أنت عندك أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح فى كل إجراء ومسار تعمله .. أنت كمان مش محل تقدير من ناسك اللى بتعمل لأجل خاطر ربنا وخاطرهم.. لا ده كمان بيتم الإساءة لك والإساءة إلى مسؤوليك وأسرهم.

أضاف الرئيس السيسي خلال كملته في مؤتمر حكاية وطن: " ما فيش حاجة بتروح عند ربنا.. كل كلمة كدب وإساءة ليها أجر.. بنؤمن بالله هنقف ونتحاسب، واللي هيحاسب ربنا اللى لا بيغفل ولا بينام .. وكل تفاصيل المكر والافك على مصر خلال الـ 10 سنوات اللى فاتت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقا جزء من الشخصية المصرية .. تبقا متشككة غير واثقة في نفسها وبلدها .. بناء فكر وجداني اتعمل خلال 40 و 50 سنة ويعتقدون انهم يقدروا يبنوا أمة ولا تبنى إلا على الصدق ..لا الخراب ولا الإساءة ولا بالتشكيك ولا الظلم .. لما أقول عمل عمله مسؤول أنه منقوص أو فاسد بظلمه وبظلم جهده وعمله وبحط على العمل بتاعه تراب".