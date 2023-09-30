شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: مشروع الدلتا الجديدة مساحته 2 مليون فدان وهدفه زيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن دور الدولة في دعم القطاع الزراعي وإقامة مشروعات زراعية جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، متابعا: "بنتكلم عن 2 مليون فدان في الدلتا الجديدة".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بنعمل محطة معالجة الصرف الزراعي بطاقة 7.5 مليون متر في اليوم لاستصلاح كل مراحل المشروع.. هذا المشروع بنتكلم عن 4 – 5 أضعاف السد العالي".