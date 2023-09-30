شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مشروع القناة الجديدة كان محاولة صناعة الأمل الضائع للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في مؤتمر حكاية وطن، إن الثقة المفقودة والأمل الضايع كان أول حاجة نعملها في قناة السويس، إننا نعمل مشروع نجمع الناس حواليه.

وأضاف الرئيس السيسي: وإحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سالمان كان وزير الاستثمار قال نخلى بالنا إن اللى عاوزين نعمله باقتصاديات، قولتله عاوز أدى الأمل للناس، وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12 %، وكان الفائدة 10.5 %، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبدا في سنة.