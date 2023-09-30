شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بمؤتمر "حكاية وطن": حلم المصريين كبير ومش "لقمة" أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حلم المصريين كبير، متابعا: "لم يتم تغطية التطوير الإداري الكبير والعمل داخل العاصمة الإدارية بالشكل المطلوب في الإعلام.. وأنا هروح مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية.. ويتم تنظيم زيارات لضيوف المؤتمر من أجل التعرف على المقرات الحكومية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "مش عاوزين تجبوه في الإعلام كويس.. هل ينفع صورة وزارة التموين تكون اليافطة الخربانة التعبانة؟!.. حلم المصريين أكبر من كده.. اوعي يكون حلمك لقمة".