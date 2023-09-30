شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تنفيذ 17 مجمعا صناعيا بأكثر من 5 آلاف وحدة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية نفذت 17 مجمعا صناعيا بأكثر من 5 آلاف وحدة صناعية، متابعا: "البنية الأساسية للمصانع المتطورة.. وتم تطوير صناعة 10 المليارات من أجل نهضة الدولة ودورها مستمر ويأتي القطاع الخاص.. لازم الدولة تفضل شغالة".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.