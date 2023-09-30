شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين: عندكم فرصة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة للتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والانجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.