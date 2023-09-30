شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. 1.4 مليون معلم يستفيدون من البدلات المالية بتكلفة 1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير الرؤية والانجاز حكاية وطن، أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية لهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية بما يمكنهم مـن أداء أدوارهـم، حيث تم تدريب 350 ألف معلم ضمن برنامج المعلمون أولا وتدريب 80 ألف معلم على نظم التعليم العالمية، ويستفيد 1.4 مليون معلم من البدلات بتكلفة 1.8 مليار جنيه كما تم تشغيل 51 مدرسة مصرية يابانية وهناك 325 مدرسة فنية مطبق بها نظام الجدارات.

وكان تقرير الرؤية والانجاز" حكاية وطن" كشف عن حجم الانفاق على التعليم قبل الجامعي خلال العام المالى 2022,2053، حيث وصل الى118 مليار جنيه وتخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023 و500 مليون دولار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى بمصر، موضحة أن عدد الفصول الدراسية 2023، وصل إلى 552 فصل مقابل 4664 فصل العام الدراسى 2013,2014

وأكد التقرير، أنه ً إدراكا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار السنوات التسع الماضية، أهمية خاصة إتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات، وإتاحة التعليم ركزت الدولة على:

إنشاء وتطوير المدارس: حيث تم تنفيذ عدد 7630 مشروع بعدد 117591 فصل بتكلفة 39 مليار جنيه.

- محو الأمية: تم محو أمية 5 مليون فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.

- التابلت: تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة انترنت 4G لطالب الصف الأول الثانوي.

- التكنولوجيا فـــي العملية التعليمية: تـــم تجهيـــز 9246 معمل، وتوفيـــر 36210 شاشـــة ذكية و27439 فصل مطور في 2476 مدرسة ثانوي عام.

- التغذيـة المدرسـية: تـم اسـتفادة 5,72 مليـون تلميـذ سـنويا.

- حياة كريمة: تم تنفيذ 2432 مشروع بالقري الأشد احتياجا.

- التوسع في المدارس المصرية اليابانية؛ حيث تم إنشاء وتشغيل51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30 مدرسة منها كمرحلة أولى.