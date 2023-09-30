شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القبطى الأرثوذكسى للمشورة يعلن فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القبطي الأرثوذكسي للمشورة بكنائس وسط القاهرة عن فتح باب التقديم لدورة الشخصية السوية بالحضور خلال الفترة من 2023/10/7 حتى2023/12/30.

وأعلن المعهد أن الحجز مفتوح يوميا من 2 ظهرا إلى 8 مساء عدا الجمعة، مؤكدا إتاحة الحجز أون لاين، أو عن طـريـق إرسـال رسـالـة بـهـا البيانات.

ويأتى ذلك بصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ورئيس مجلس إدارة المعهد.