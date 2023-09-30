شكرا لقرائتكم خبر عن رفعوا الأعلام وصور السيسي.. معلمون ينظمون مسيرة على كوبرى قصر النيل لتأييد الرئيس فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المعلمون المشاركون فى مؤتمر معلمى مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة الذى نظمته نقابة المهن التعليمية، فى مسيرة حاشدة حاملين علم مصر من مقر النقابة العامة، حتى بداية كوبرى قصر النيل بوسط القاهرة ليعلنوا تأييدهم للرئيس السيسى .

وأرسل ألاف المشاركين فى المؤتمر ، برقية تأييد للرئيس السيسى، وأن المعلمون دائما فى طليعة مساندة الدولة واستقرارها تحت قيادة مؤسس الجمهورية الجديدة الرئيس السيسى.

وأطلق مؤتمر "معلمى مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة"، والذى تنظمه نقابة المعلمين بمقرها الرئيسى بالجزيرة، وسط حضور آلاف المعلمين من جميع المحافظات، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، وبحضور عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات بينهم أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، محمد عبد الهادى رئيس الجمعية العامة للمعاهد القومية، وبدوى علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، وجميع قيادات نقابة المعلمين على مستوى الجمهورية .