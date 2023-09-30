شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باسيليوس يتفقد افتتاح العام الدراسى بإحدى مدارس الإيبارشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد صباح اليوم، افتتاح العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بإحدى مدارس الإيبارشية.

واطمأن صاحب النيافة على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، مؤكدًا لطلاب وطالبات المدرسة أهمية الالتزام، داخل فصولهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لجميع معلمي ومعلمات، والعاملين بالمدرسة، مشيرًا إلى ضرورة التفاني في العمل بإخلاص، كما تفقد نيافته آخر التجهيزات، وتركيب أرضيات جديدة لمنطقة الألعاب، بقسم الحضانات حفاظًا على سلامة أبنائه وبناته الطلبة والطالبات.

جدير بالذكر، أن المدرسة تخدم جميع أطياف مجتمع المنيا، دون تمييز.