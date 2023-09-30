مصادر: مصابان في انهيار سقف شقة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة كواليس انهيار جزئي لعقار بمركز كرداسة شمال ثطاع أكتوبر، اليوم السبت.

قالت المصادر في تصريحات خاصة إن جزءًا من سقف شقة بالطابق الثاني انهار بشكل جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بشارع الكوبري قرية كفر حكيم.

قوة من إدارة الحماية المدنية بالجيزة انتقلت إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء حازم فاروق بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة كرداسة وقطاع أكتوبر.

المصاد أكدت أن الانهيار الجزئي لسقف الشقة نتج عنه مصابين اثنين نُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب وانتدبت المحافظة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة.