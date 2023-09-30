كشف لغز سرقة أموال من سيارة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالغربية وضبط مرتكبا الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من (مالك مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) باكتشافه كسر الزجاج الأمامي لسيارته الملاكي وسرقة مبلغ مالي من داخلها أثناء توقفها بدائرة المركز.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش والهيروين" وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.