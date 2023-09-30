ترسانة أسلحة متنقلة.. ضبط عاطل بحوزته قنابل وأسلحة وتليسكوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة ملاكي قيادة (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو "لاذ هارباً ") حال ضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (4 رشاش – 8 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - وحدة قاذف قنابل – 2 طبنجة - 2 قنبلة يدوية - 27 خزينة خاصة بالأسلحة المضبوطة - تليسكوب – 7063 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).

وبتكثيف الجهود الأمنية تم تحديد مكان اختباء المتهم الهارب وتم ضبطه حال تواجده بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية.