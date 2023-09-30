اختلفا على الأجرة فطعنه.. حبس سائق "توك توك" متهم بقتل شاب في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أمر المستشار محمود عوف المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية ،اليوم السبت، حبس سائق "توك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه لاتهامه بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض إثر الخلاف على أجرة توصيل.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بشارع المهداوي بمنطقة المندرة دائرة القسم.

وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزه ثان رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم العثور على جثة "م.ع.ح"، 43 سنة، عامل في كافتيريا، مسجاة بأرضية الشارع المشار إليه، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعني نافذ.

وبسؤال شهود الواقعة قرروا حدوث مشاجرة بين المتوفى و"ر.ع .ح"، "سائق توك توك"، وذلك بعد أن استوقفه لتوصيله إلى إحدى الشوارع المتفرعة من شارع المهداوي بمنطقة المندرة، إلا أن "السائق" عند وصوله إلى شارع المهداوي رفض استكمال المشوار، بسبب الزحام وطلب أجرته كاملة وأرغم المتوفى على النزول.

ووفقا لتحريات الشرطة نشبت مشادة بين الطرفين بسبب إصرار المتهم على تحصيل أجرته كاملة، وإصرار المجني عليه على توصيله إلى المكان المتفق عليه، وتحولت المشادة إلى مشاجرة تعديا فيها على بعضهما البعض.

وعلى أثر ذلك تعدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض" أداة حادة" ما أدى لسقوطه غارقا في الدماء ووفاته متأثرا بجراحة.

تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .