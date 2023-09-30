الداخلية تضبط 225 قضية مخدرات وتنفذ 62 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 225 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 256 متهمًا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت جهود الحملة عن ضبط (67 قطعة سلاح ناري بحوزة 56 متهمًا).

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ (62236) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.